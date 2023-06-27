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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات الحميات وشبين الكوم التعليمي لمتابعة انتظام سير العمل

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية على المستشفيات بنطاق المراكز والمدن للارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.

 رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية ، والدكتور حسين محمد مدير مستشفي حميات شبين  الكوم ، الدكتور تامر مقشط مدير المستشفى التعليمي ، وحسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .


وتفقد محافظ المنوفية قسم الأطفال والحالات الحرجة وغرف العناية المركزة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية ،مقدماً التهنئة للمرضى والأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 كما قام المحافظ بتوزيع بونات المواد الغذائية على عمال منظومة النظافة بالمستشفى ، وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة التشخيصية والعادية وقسم الإنعاش الرئوي بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم ، واستفسر عن مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز، وخلال تفقده قسم الأستقبال وجه المحافظ مدير المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيال عدد من الحالات المرضية وفقاً للتخصصات المتنوعة للحد والتخفيف من آلامهم ، فيما كلف المحافظ مدير المستشفى بتنظيم منظومة العمل بالاستقبال بداية من دخول المريض مروراً بالتشخيص وتوفير العلاج اللازم.


وشدد محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين ، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ  لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى. 


وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هناك لجان ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أجازة أيام عيد الأضحى لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيراً إلى أنه يتم تلقى الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية على أرقام " الغرفة الوقائية "  ٠٤٨٢١٧٦٠٨٩  ، وغرفة الطوارئ " ٠٤٨٢١٧٦١٤٠ " لضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ بما لا يعكر صفو الاحتفالات خلال أيام العيد .

محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات المحافظة
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