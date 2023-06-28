محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان ولحوم على عمال النظافة ويشكرهم على جهودهم



في أجواء من المودة والسرور ، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية ولحوم بالمجان على عمال النظافة أمام ديوان عام المحافظة.

وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم ، في إطار مشاركة جموع وأهالي شعب المنوفية احتفالهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم .



وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم ، مشيداً بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة .



وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة ، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .