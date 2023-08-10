بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من نشاط الرياح، اليوم الخميس 10 أغسطس، على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ ( العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط ) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر فوق سطح البحر.

كما كشفت خرائط الطقس استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل، مشددة على اتخاذ الحذر والاحتياطات اللازمة بالنسبة لـ المصطافين حرصا على سلامتهم.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الخميس 10 أغسطس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان لها، بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتى الانفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن مزيد من التحسن فى الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الخميس 10 أغسطس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الادارية 34 25

6 اكتوبر 34 25

بنهــــا 33 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 25

السلوم 32 24

سيوة 36 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 30

شلاتين 40 31

حلايب 37 30

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 23

أسيوط 39 25

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 45 30

أبوسمبل 43 30