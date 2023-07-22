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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استمرار صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023

صدى البلد

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

يتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم السبت  ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

زيادة 25% على معاش تكافل وكرامة

قرر الرئيس السيسي تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتعمل الدولة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.

وصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، زاد معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

كما وصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة، إلى 562.5 جنيه شهريا.

وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ووضعت الوزارة عددًا من المعايير للقبول بالبرنامج، ويتعين على المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي ألا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، بجانب أن تكون حالة الأسرة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة، إضافة إلى استيفاء بيانات التقدم للبرنامج.

طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 عاما فأكثر.
-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.
-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
-صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
-صورة إقرار الوصاية للأيتام.
-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي يوليو صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة وزارة التضامن

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استمرار صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023

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