زيادة 30%.. بشرى لأصحاب المعاشات| هتصرف اتنين

تسعى الدولة المصرية، إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة، وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن والتي كان من بينها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السبسي زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل الماضي.

الجمع بين معاشين

وهناك مفاجأة لأصحاب المعاشات حيث يمكن لبعض الفئات الجمع بين معاشين وبالتالي الحصول على زيادة المعاشات بنسبة 30% .



وهناك ضوابط معينة تنظم مسألة الجمع بين معاشيين، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه.

حالات الجمع بين أكثر من معاش



وهناك مجموعة من الحالات والفئات التي يمكنها الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

- تشمل الفئات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ ومن بين الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرمل حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- كما يمكن أن يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يجوز لهم الجمع بين معاشين بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى وفق شروط معينة.

المستندات المطلوبه للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- كما تكون أولوية الاستحقاقات المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- وتشمل أولوية الاستحقاق المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

