شروط بسيطة وميسرة.. رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل قرض الفلاح.. فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل قرض الفلاح.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا القرض مرتبط بالتعليم، خاصة مع دخول المدارس والجامعات".

وأشار: "البنك الزراعي المصري يمثل الريف المصري، ولدينا 1100 فرع على مستوى الريف، لذلك كان لابد من تلبية احتياجات الريف المصري".



وأوضح: "في سبيل مساعدة أهالينا في الريف، تمت اتاحة قرض بشروط بسيطة وميسرة ويسدد على سنة، ويمكن أن يسدد بشكل شهري أو كل 3 أشهر أو 6 أشهر"، مؤكدا: "لا نفرض على الفلاح شيئا لأن هذا دعم".

وتابع: "قيمة القرض تتراوح من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، بفائدة 16%"، موضحا: "الأوراق المطلوبة للقرض هي بطاقة الحيازة بالإضافة إلى الرقم القومي، ويمكن الذهاب إلى أي فرع من الفروع"، مضيفا: "هناك تأمين على حياته مرتبط بالقرض، بدون أي تكلفة، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لأهالينا الفلاحين".