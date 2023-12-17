تجدد القصف الصاروخي تجاه مستوطنات غلاف غزة

قالت مصادر عبرية، اليوم الأحد، إن القصف الصاروخي تجاه مستوطنات غلاف غزة تجدد من جديد في هذه اللحظات.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام عربية، إن صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت في غلاف غزة الجنوبي.

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد ، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.