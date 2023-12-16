سلطات الاحتلال تطلق صفارات الإنذار في مستوطنتي نيريم وعين هشلوشا بغلاف غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي نيريم وعين هشلوشا في غلاف غزة.

على جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي، انه اعترض طائرة أطلقت من لبنان باتجاه الكيان المحتل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أنه رصد طائرة أخرى سقطت في منطقة مرغليوت.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، بيانا عقب إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت، أكد فيه تسلل طائرتين بدون طيار من لبنان.

وتم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار، وتحطمت الأخرى بالقرب من موشاف مارجاليوت.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية على أهداف في لبنان.