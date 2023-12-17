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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بين قتـ يل وجريح.. سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

صدى البلد

قالت سرايا القدس، اليوم الأحد، إن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

 

وأعلنت “سرايا القدس”، اليوم الأحد، أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

 

وقالت سرايا القدس، في بيانها عبر "تلجرام"، إنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم، الأحد، إن هناك محاولة لإطلاق نار في الخليل، ولكن حدثت دون وقوع إصابات والقوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بالمنطقة.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي جنود الاحتلال جحر الديك حي الشجاعية سرايا القدس قطاع غزة

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