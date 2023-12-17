إطلاق صافرات الإنذار في صوفا وحوليت بغلاف غزة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت في غلاف غزة الجنوبي.

أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد ، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد انه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، :"نتعرض لمواقف غير مسبوقة في قطاع غزة وجنودنا يمرون بأوقات عصيبة هناك".

وأفاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الأحد، بوقوع 19 شـهيدا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي غزة.