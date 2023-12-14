إطلاق صفارات الإنذار في نيريم وعين هاشلوشا في غلاف غزة

أفادت مصادر عبرية، بإطلاق صفارات الإنذار في نيريم وعين هاشلوشافي غلاف غزة الجنوبي.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

هذا أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافاه و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" فيمنطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعترشمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام عن استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.