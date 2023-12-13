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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف عناصرها لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

كما أعلنت القسام، استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها استهدفت غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

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كما قامت كتائب القسام بدك تجمعات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخان يونس بقذائف الهاون.

كتائب القسام حماس الاحتلال الاسرائيلي

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