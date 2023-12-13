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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية الإسرائيلي يحسم قراره بشأن تأجيل الانتخابات المحلية مجددًا

وزير الداخلية الإسرائيلي
وزير الداخلية الإسرائيلي

أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، أنه لا ينوي تأجيل موعد الانتخابات المحلية مرة أخرى، في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، قال أربيل لفوكس إنه لن يؤجل الانتخابات المحلية أكثر من ذلك، إلى ما بعد 30 يناير، باستثناء 14 بلدية تم إجلاء سكانها بسبب الحرب.

وتم تأجيل الانتخابات المحلية مع اندلاع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر، وكان التأجيل مرة أخرى إلى 27 فبراير يتطلب أغلبية خاصة في لجنة الداخلية بالكنيست وفي الجلسة العامة للكنيست.

ويستلزم التأخير لفترة أطول تعديل التشريع الأساسي.

وأضاف أربيل "بقدر ما يرغب وزير المالية، أو أي عضو آخر في الحكومة، في الترويج لقرار تأجيل الانتخابات - أود أن أطلب منكم التحقق أولا من مواقف رؤساء جميع فصائل الائتلاف قبل أن يُطلب من الحكومة معالجة هذه القضية". و=

وأكد أن "القرار في هذه القضية يجب أن يتخذ بتوافق واسع وليس الاكتفاء بإجماع الائتلاف فقط".

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