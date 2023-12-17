لمنع التخزين.. حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية مع حصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.



وقامت امس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في اسعارها.

ونبهت الحملات على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية فى جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والاسعار.

شارك في الحملة د ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.