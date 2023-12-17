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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات على الحدود..جيش الإحتلال ينفذ موجة من الغارات على أهداف لحزب الله|فيديو

هجمات إسرائيل على
هجمات إسرائيل على حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ موجة جديدة من الغارات على مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على هجمات على الحدود.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أصابت طائرة مقاتلة ومروحية هجومية عدداً من المباني التي يستخدمها حزب الله، كما قصفت طائرة بدون طيار مجموعة من الناشطين. 

وفي الوقت نفسه، قصفت طائرة ودبابة أخرى أسلحة وموقع مراقبة لحزب الله، وفقًا لما ذكره الاحتلال.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة له قصفت أيضا موقع إطلاق في جنوب لبنان بعد إطلاق قذيفة على منطقة جبل دوف.

وأضاف أنه تم إطلاق عدة صواريخ أيضًا على منطقة روش الناقورة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هجمات حزب الله الأخيرة.

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