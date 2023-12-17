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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد غواصين لسمكة "مولا مولا" النادرة في مياه مرسى علم.. تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 في حدث بيئي نادر وملفت للنظر، رصد غواصون في منطقة الفنستون بمرسي علم سمكة الشمس النادرة، المعروفة بـ"مولا مولا"، أحد أعرق أنواع الأسماك العظمية في العالم، والتي تعتبر مهددة بخطر الانقراض.

 

يُعتبر ظهور هذه السمكة في مياه مرسي علم حدثًا فريدًا للحياة البحرية في البحر الأحمر، حيث تم رصدها في طبقات المياه الدافئة على عمق يتراوح بين 12 إلى 50 مترًا. ورغم ندرة رؤيتها في المياه الضحلة، إلا أنها تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن البيئي.

 

وفقًا للباحثين في علوم البحار والبيئة البحرية، تأتي ظهور سمكة "مولا مولا" كحدث بيئي استثنائي، إذ رصدت للمرة الثالثة داخل حدود محافظة البحر الأحمر. وقد تم التقاط صور تذكارية لهذه السمكة الضخمة التي يبلغ وزن البالغين منها طنًا واحدًا، إضافة إلى تحذيرات بيئية بضرورة عدم التدخل في محيطها أو صيدها.

 

سمكة "مولا مولا"، التي تتغذى على مجموعة واسعة من المواد الغذائية من قناديل البحر والحبار والقشريات والأسماك الصغيرة، تُعتبر مسالمة وغير مؤذية للإنسان، لكن يُشير الخبراء إلى أن لحمها قد يحتوي على سموم.

 

على الرغم من رؤية هذه السمكة النادرة بمياه مرسي علم، إلا أنها تعتبر معرضة للتهديد وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مما يستدعي الحرص والاهتمام بالمحافظة على هذا النوع المهدد بالانقراض.

 

يأمل العلماء ومحبو البيئة البحرية في استمرار رصد ومتابعة ظهور سمكة "مولا مولا" للمساهمة في حماية هذا النوع النادر والحفاظ على تنوع الحياة البحرية في المنطقة.

سمكة المولا مولا كائنات مهددة بالانقراض البحر الأحمر مرسى علم سمكة الشمس النادرة

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