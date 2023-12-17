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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

وثائقي جديد يصور
وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

سلط فيلم وثائقي جديد الضوء على لحظات جميلة توث عودة أمير وأميرة ويلز إلى قصر باكنجهام بعد تتويج ملك بريطانيا، تشارلز الثالث. 


وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد وثق الفيلم الوثائقي لحظات عودة الأمير ويليام وكيت إلى قصر باكنجهام وسط تصفيق كثيف بعد تتويج الملك.


التقطت هذه اللحظات بعدما عاد الزوجان الملكيين خدمة الملك في كنيسة وستمنستر في 6 مايو.  


سار الأمير ويليام وكيت، اللذان كانا يرتديان الملابس الرسمية لهذه المناسبة التاريخية، أمام عدد كبير من الناس. 


وبعد لحظات، شوهدت كيت وهي تحيي الملك الجديد بقبلة على خده بعد يومه الكبير.


وشارك في إنتاج الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة شركة Oxford Films بواسطة الخبير الملكي في صحيفة Mail's Robert Hardman، وهو من أبرز أحداث برنامج بي بي سي لعيد الميلاد.
 

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لمشاهدة الفيلم الوثائقي اضغط هنا 
 

بريطانيا مللك تشارلز كيت ميدلتون وليام

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