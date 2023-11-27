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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العائلة المالكة في أزمة.. الأمير وليام قد يكون الملك الأخير| تفاصيل

صدى البلد

أكد صديق ميجان ماركل والأمير هاري المزعوم والخبير الملكي أوميد سكوبي أن العائلة المالكة البريطانية في أزمة، موضحا أن الأمير ويليام يعلم أن عهد والده الملك تشارلز هو فترة انتقالية فقط، ويتصرف وفقا لذلك.

ووفقا لموقع "geo.tv" جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قبل إصدار مذكرته المثيرة "نهاية اللعبة"، قدم أوميد سكوبي، الصديق المزعوم لميجان ماركل والأمير هاري، تصورًا مثيرًا حول العائلة المالكة البريطانية ووضعها الحالي.

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وفي تصريحاته، توقع سكوبي أن الأمير ويليام قد يكون آخر ملوك بريطانيا "كما نعرفه". ومن ثم، يقول إن الأمير جورج، الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش، لن يتمكن من أن يصبح ملكًا.

ووفقًا لما ذكره سكوبي، يقدم كتابه سلسلة من الادعاءات المثيرة حول العائلة المالكة، ويستعرض "الكفاح من أجل البقاء" في نظام الملكية.

ويصور سكوبي ويليام وتشارلز على أنهما في مسار صراع. وفي مقابلة أخرى، يزعم سكوبي أن الأمير ويليام يعيش في "وضع الوريث"، مما يزيد من الانقسام بينه وبين والده الملك تشارلز.

وقال إن الأمير ويليام "يدرك أن عهد والده هو فترة انتقالية فقط... ويتصرف وفقًا لذلك".

تأتي هذه التصريحات في إطار إثارة الجدل التي تحيط بالعائلة المالكة البريطانية منذ فترة، خاصة بعد انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى الولايات المتحدة وتصريحاتهما العلنية عن بعض التفاصيل الداخلية للعائلة المالكة.

مع ذلك، فإن هذه التصريحات تأتي من مصدر غير رسمي ولا تمت للعائلة المالكة البريطانية بشكل مباشر. 

الامير هاري الأمير ويليام العائلة المالكة البريطانية

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