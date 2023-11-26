مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

سخر الإعلامي مجدي عبد الغني، من تعاقد الأهلي مع أنتوني موديست المهاجم الفرنسي.

وقال مجدي عبد الغني، عبر برنامجه ملعب الشمس: موديست اتضح انه بقالة سنة مش بيعلب، اكيد كان هاري نفسة كباريهات ونايت كلوب.. دا منظر واحد مش قادر يلعب .

كان قد قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني، وغيابة عن الفريق لمده 10 أيام بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجه الثانية".

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

