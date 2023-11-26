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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق لـ صلاح محسن: لازم تتحمل النقد

صدى البلد

 انتقد شادي محمد لاعب الأهلي السابق  صلاح محسن، لاعب الفريق الأحمر بعد احتفاله غير اللائق بهدفة أمام مباراة ميدياما الغاني.

وقال شادي محمد عبر حسابه على السوشيال ميديا: لازم تستحمل النقد .

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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