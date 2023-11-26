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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني: الأهلي تخطى العقبة الأفريقية

صدى البلد

أشاد مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، بفوز الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، في انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي يتخطي العقبة الأفريقية الأولى على حساب ميدياما الغاني.
 

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

الأهلى فوز الأهلي مباراة ميدياما الغاني الإعلامي مجدي عبد الغني

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