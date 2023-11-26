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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

صدى البلد

أشاد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا بنجم الأهلي حسين الشحات بعد تألقه أمام ميدياما الغاني في انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أشرف عبد العزيز، عبر حسابه بموقع فيسبوك: أوعي تقول الشحات ده المليونير.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

أهداف حسين الشحات اداء الشحات - الأهلي الاهلي و ميدياما

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