استشاري النقل البحري يوضح سلبيات تغيير وجهات السفن عن البحر الأحمر

قال شيرين النجار استشاري النقل البحري الدولي، إن التجارة البحرية الخاصة بالكونترات تعتمد في الاساس على تمويل سلاسل الانتاج في أوروبا، متابعا: السفن التي لم تعلن رسميا تغيير وجهات الإبحار.





وأضاف “شيرين النجار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة دي إم سي"، أنه لا يوجد إعلان رسمي عن تغير وجهات الإبحار، والمراكب التي أعلنت أنها لن تدخل المناطق الخطرة في البحر الأحمر قللوا سرعتهم فقط.



وأكمل: ما يحدث الان هو عملية إبطاء في البحر ولن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن السفن لم تعلن رسميا تغيير وجهات الإبحار خوفا من التعرض لضرب الحوثيين، وذلك لأن تغيير الوجهات سيضر كل المصانع والشركات العالمية.



ولفت إلى أن ما يحدث يكشف أهمية قناة السويس، مشددا على أن القناة شريان مائي لا يمكن إغلاقه وقناة السويس ستظل الشريان البحري الأفضل في العالم والجميع من مصلحته حتى أعدائنا استقراره وانتظام العمل بها.



وأشار إلى أن الوضع في خليج عدن مدروس لحد كبير والضرب ليس عشوائيا، ويتم استهداف خطوط النقل التي لها علاقة بالاستثمارات الإسرائيلية.





