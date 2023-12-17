خبير: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر لم ولن تؤثر على الملاحة بقناة السويس

كشف الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن قناة السويس مفصلية في العالم، ولا بديل لها، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات الحوثيين لم ولن تؤثر على عمليات الملاحة بقناة السويس.

وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله عن التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشددا على أنه لا بديل عن قناة السويس، فهي عنق الزجاجة للتجارة العالمية، والطريق إلى كيب تاون.

ونوه بأن أوروبا وأمريكا ودول البحر الأبيض المتوسط أكثر المتأثرين من عمليات الحوثيين، موضحا أن سلسلة الإمداد العالمية ستتوقف لفترة معينة.

وأشار إلى أن الحوثيين يستخدمون أسلحة ثقيلة وصواريخ، ما يجعل خطرهم أكبر مما كان يشكله القراصنة الصوماليون في وقت سابق، موضحا أن هناك مفاوضات جارية معهم، لأن سلاسل الإمداد من شرق آسيا إلى أوروبا توقفت تماما.

واستطرد: تم تنظيم إبحار السفن، بجعلها تتحرك في قوافل من 10 سفن، ترافقها مدمرة، أو قطع بحرية عسكرية؛ لحمايتها .

وواصل: كل مركب عليها جهاز يحتوي على كل التفاصيل الخاصة ومكان خروجها ورسوها وحمولتها وخط سيرها وسرعتها وهو ما يمكن الحوثيين من معرفة جهة السفن العابرة .

ولفت إلى أن أحد الحلول هو وقف جهاز العبور في السفن خلال المرور قبالة السواحل اليمنية، لافتا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الخسائر باهظة على العالم.