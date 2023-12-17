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وضع حد أدنى لمرتب المشترك.. رئيس التأمينات: وضعنا آلية لإصلاح المنظومة

جمال عوض،رئيس مجلس
جمال عوض،رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الصرف الفعلي لزيادة المعاشات سيكون من أول يناير 2023، موضحا أنه كان هناك مشكلة في نظام المعاشات المصري متمثل في تدني قيم المعاشات، وكان بسبب أن المعاش هو انعكاس للمرتب المشترك به في نظام المعاشات.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم حساب المعاشات من خلال الجزء من المرتب المشترك به الموظف في النظام، موضحًا أن أحد وسائل الإصلاح هو حد أدنى للمرتب المشترك بالمعاشات في نظام المعاشات.

ولفت إلى أن الحد الأدنى كان في عام 2015 يصل لـ160 جنيه وتم وضع آلية مع إصلاح منظومة التأمينات وأصبح أقل مرتب يمكن المواطن يشترك به في التأمينات هو 2000 جنيه.

وأضاف أنه ليس هناك تعارض الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى من أجل الاشتراك في المعاشات، حيث أن الحد الأدنى للأجور شامل مزايا وبدلات ليست خاضعة لنظام التأمينات، مفيدا بأن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بدء من يناير 2023، وأقصى حد للمعاش 10080.

وتابع: "أي مواطن تنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2023 الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه"، وسيكون هناك خطة في يناير ومن الممكن أن تعدل هذه الأجور من يناير من كل عام.
 

المعاشات زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظام التأمينات

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