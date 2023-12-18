آخر فرصة للتسجيل اليوم.. جامعة القاهرة الدولية تنظم بطولة كرة السلة

ينظم النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بطولة كرة السلة (طلبة - طالبات) اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023.

شروط بطولة كرة السلة بجامعة القاهرة الدولية

- يتكون الفريق من 3 لاعبين (طلبة - طالبات)

- تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة

- زمن المباراة ۱۰ دقائق أو عدد نقاط ۲۱ نقطة

- في حالة عدم التمكن من الإنضمام لفريق يتم التسجيل منفردا.

- أخر موعد لتسجيل الأسماء في البطولة، اليوم، الساعة ١٠ صباحًا.

- تبدأ البطولة في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وعلي جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية. وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إنشاء الجامعة الدولية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي نحو آفاق مستقبلية أكثر تميزا، ويطبق منذ اليوم الأول أحدث أنظمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتجه نحو احترافية وعالمية الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، ويمتلك قدرات أكاديمية علمية وعملية تنافسية محليا ودوليا.