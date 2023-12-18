محمد شوقي: كيروش لم يكن محبوبا من مسئولي اتحاد الكرة

أكد محمد شوقي نجم الكرة المصرية السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي إن كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كان شخصا منظما للغاية، ولكنه اصطدم بعقبات عديدة خلال فترة قيادته للفراعنة.

وأوضح خلال عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: واجهنا متاعب عديدة خلال عملنا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وهناك أحد الأشخاص هاجموا كيروش ثم عملوا في إتحاد الكرة، مما تسبب في أزمات عديدة ولم يحظ كيروش بالمساندة إلا بعد تحسن النتائج.

وأشار إلى أنه كان يتمنى استمرار المدير الفني البرتغالي لأنه صاحب رؤية ووضع خطة للمنتخبات المختلفة، ولكنه لم يكن مرتاحا مع المسؤولين وقتها.