رئيس التأمينات: سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير المقبل

أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، أنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، في يناير المقبل، موضحا أن هذه الزيادة ستطبق خلال أيام.

واضاف اللواء جمال عوض، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، انه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.



وتابع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فى يناير 2024 ما بين 1300 إلى 12000 جنيه، متابعا أن سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.



