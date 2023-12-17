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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زيادة المعاشات في 2024 .. والتأمين الاجتماعي: 11 مليون مواطن يستفيدون منها

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصى 10080 جنيها بداية من عام 2024، لافتا إلى أنه تم رفع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أرقام المعاشات حتى 2015 كانت هزيلة للمواطنين المصريين، حيث كان 150 جنيها والحد الأقصى لم يصل إلى 3 آلاف جنيه.


وأشار عوض، إلى أنه سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه، موضحا أن وضع آلية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني سنويا.

ولفت عوض، إلى أن هناك خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، مشيرا إلى أن 11 مليون مواطن يستفيد من زيادة المعاشات في 2024.

كما أكد  عوض، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من عام 2024، ليصبح 1300 جنيه، بدلا من 1105 جنيهات، وكذلك رفع الحد الأقصى للمعاشات ليبلغ 10080 جنيها بدلا 8720 جنيها، وتم تحويل 801 مليار جنيه لخزينة التأمينات لزيادة المعاشات.

 

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