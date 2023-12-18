الأحد .. عرض فيلم سكر على منصة شاهد

كشفت منصة شاهد عن عرض فيلم" سكر" بطولة الفنانة ماجدة زكى وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر.

حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

ويشار إلى أن العرض الأول للفيلم انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023.