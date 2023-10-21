عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عكس السعودية .. فيلم سكر يحصد إيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية

صدى البلد

حقق الفيلم السينمائي الغنائي "سكر"  إيرادات ضعيفة بشباك التذاكر المصري، حيث حصد فى أحدث ليالي عرضه أمس الجمعة فقط 124 ألفا و634 جنيهًا، وحقق خلال أسبوع عرضه الأول بالسينمات 600 ألف جنيه وهذا يأتي عكس إيراداته فى السعودية حيث تمكن فيلم سكر من الدخول لقائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي .

واحتل فيلم سكر المركز الأول كأكثر عمل عربي تحقيقا للإيرادات الأسبوع الماضي في السينما السعودية، ولاحقه فيلم فوي فوي في المركز الثاني.

 

فيلم سكر

وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي  وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.
 

وفيلم سكر مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

فيلم سكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بلطة في الرأس وطلقة بالصدر .. تفاصيل مروعة بـ جريمة أوسيم

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

اعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في قضية تعويض عمرو أديب

موضوعات متعلقة

محمد رمضان : كل أجور حفلاتي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم إخواتي بغزة

بعد مهاجمته بسبب صمته.. أحمد الشقيري ينشر تعليقا مفاجئا على أحداث فلسطين

غدًا .. إنطلاق مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب بحضور الفنان حسين فهمي

فيلم وش فى وش ينافس فوي فوي فى دور العرض السينمائية

بتتكلم إنجليزي | فيديو مثير لـ شريف منير عن دعم حفيدته لفلسطين

وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن عمر 78 عاما

إيرادات الأفلام.. تراجع ترتيب أولاد حريم كريم 7 مراكز

تكريم سهير المرشدي في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

ترشيحاتنا

استشهاد 29 فلسطينيًا في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

خيري رمضان: منتقدو موقف مصر في حرب غزة "رعاع"

أول رد فعل من مجلس الزمالك الجديد بعد خماسية الفريق في شباك سموحة

أول تعليق من طفل غزة المرتجف .. فيديو

من 20 لـ30 شاحنة.. الأمم المتحدة: قافلة ثانية من المساعدات إلى غزة غدًا

الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

فيديو

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

اﻟﻤﺰﻳﺪ