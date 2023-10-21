عكس السعودية .. فيلم سكر يحصد إيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية

حقق الفيلم السينمائي الغنائي "سكر" إيرادات ضعيفة بشباك التذاكر المصري، حيث حصد فى أحدث ليالي عرضه أمس الجمعة فقط 124 ألفا و634 جنيهًا، وحقق خلال أسبوع عرضه الأول بالسينمات 600 ألف جنيه وهذا يأتي عكس إيراداته فى السعودية حيث تمكن فيلم سكر من الدخول لقائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي .

واحتل فيلم سكر المركز الأول كأكثر عمل عربي تحقيقا للإيرادات الأسبوع الماضي في السينما السعودية، ولاحقه فيلم فوي فوي في المركز الثاني.

فيلم سكر

وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.



وفيلم سكر مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.