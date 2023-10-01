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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التحضيرات الأخيرة قبل بدء العرض الخاص لفيلم "سكر"

صدى البلد

بدأ منذ قليل التحضيرات لبدء العرض الخاص لفيلم سكر فى منطقة التجمع الخامس .

ومن المنتظر حضور نجوم الفيلم ماجدة ذكي ، حلا الترك،  محمد ثروت وأخرون.


وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي  وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.
 
قصة فيلم سكر
وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.
 
أبطال فيلم سكر
والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

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