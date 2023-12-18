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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة هي الأسوأ على الإطلاق

صدى البلد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هي الأسوأ على الإطلاق.

وأضاف المسؤول الأممي في تصريحات لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة أكثر دقة منه في شمال القطاع".

وتابع: "إدارة الأمم المتحدة لغزة بعد الحرب غير عملية  وهناك خيارات أخرى منها تسيير بعثات لمراقبين أمميين".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن إسرائيل تستخدم "تجويع المدنيين" كسلاح في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.

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وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ويعرقل وصول المساعدات" إلى غزة.

وقال عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين بالمنظمة "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار، أو أيّدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحكومة الإسرائيلية بـ"الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ورفع حصارها عن قطاع غزة، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم".

 

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