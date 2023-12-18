سوناك: لا أحد يريد استمرار الحرب في غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك اليوم الاثنين، إن أرواح كثيرة فقدت في الحرب بين إسرائيل وحماس ولا أحد يريد استمرار الصراع أكثر مما ينبغي.

وفي وقت سابق، أعرب ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، عن خيبة أمله العميقة إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، مسلطًا الضوء على التحديات في الصراع المستمر مع التأكيد على دعم المملكة المتحدة لإسرائيل.

القانون الإنساني

وقال سوناك: "موقفنا واضح وثابت - لقد كنا قاطعين في دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وملاحقة مهندسي الفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر".

وشدد على أهمية التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي في أفعالها.