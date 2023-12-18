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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مسابقة التقييم الوزاري لمراكز تدريب الألعاب الرياضية بمدارس جنوب سيناء

مراكز تدريب الالعاب
مراكز تدريب الالعاب

انطلقت اليوم مسابقة التقييم الوزاري لمراكز تدريب الالعاب الرياضية لمدارس جنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و عادل عتلم وكيل المديرية وإشراف  وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية و احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية واحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء التعليمية.


وقد بدأت مسابقة تقييم مراكز الألعاب الرياضية في ٨ العاب للبنين والبنات في مدرستي الزهور الثانوية بنات لمراكز العاب البنات في  العاب كرة القدم بنات وكرة اليد والكرة الطائرة .


وأشادت الدكتورة منال المغربي رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم و رئيسة لجنة التقييم الوزاري بالمستويات والمواهب الرياضية التي اكتشفتها مراكز الألعاب الرياضية بالمدارس علي مستوي فرق البنات والبنين.


وقد أشرف علي تدريب هذه المراكز الرياضية فريق من  موجهين  التربية الرياضية ضم كلا من:  نجم الدين محمود بخيت  محمود محمد جاد الله والاستاذ طلبه جميع حسان و عبد الستار عبد اللطيف و ايمن أبوزيد و خالد مغربي و  عبير عبد القادر .


وقد قام بتدريب الفرق معلمي ومعلمات التربية الرياضية كلا من:  ريهام حجازي مركز تدريب الكرة الطائرة  بنات و  عزة الدسوقي مركز تدريب مدرسة الزهور    نورا جمال مركز تدريب كرة قدم بنات و  اسماء طه مركز تدريب كرة اليد .


وقام بتدريب مراكز تدريب الألعاب الرياضية بنين كلا من  محمد عطا في لعبة المصارعة و فتحي حسن علي  في لعبة تنس الطاولة واحمد صابر في لعبة كرة اليد و محمد مجدي ابو العلا في لعبة كرة السلة و مصطفي الشاذلي في لعبة الجمباز  و محمد أنور مركز تدريب الألعاب بمدرسة الشهيد احمد المنسي .


وقد كان في استقبال لجنة التقييم كلا من  امال صبحي مديرة مدرسة الزهور الثانوية بنات و  وسام علي  مديرة مدرسة الشهيد احمد المنسي .

مراكز تدريب الالعاب

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جنوب سيناء مسابقة التقييم الألعاب تعليم

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