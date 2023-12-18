الهيئة الوطنية تعلن النسب التفصيلية وعدد أصوات المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية 2024

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم للهيئة الوطنية للإنتخابات لإعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024، نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024، والتي جائت فيما يلي:

عبد الفتاح السيسي حصل علي 39 مليون 702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر مليون 986 و352 صوت بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران مليون 776 و952 صوت بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

عبد السند حسن محمد يمامة، 822 ألف و606 صوتا بنسبة 1.9 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.