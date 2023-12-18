نتباهى بأنك رئيس مصر.. أحمد موسى يصفق على الهواء: السيسي يستحق التقدير

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وقام أحمد موسى بالتصفيق على الهواء بعد إعلان النتيجة ، قائلا:" مليون مبروك".

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، الرئيس السيسي يستحق هذا التقدير من الشعب المصري ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي حصل على 39 مليون صوت وهذا هو التقدير الحقيقي للرئيس السيسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نقدر ونحترم ونتباهي بأنك رئيس مصر يا سيسي ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" رغم الازمات قال الشعب المصري نعم للرئيس السيسي لمدة 6 سنوات جديدة ".