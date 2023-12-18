الأعلى في تاريخ مصر.. أحمد موسى يكشف رقما مفاجئا عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأرقام التي سوف نسمعها في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تحدث في أي انتخابات رئاسية سابقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، :" أعلى مشاركة في تاريخ مصر بالانتخابات الرئاسية سوف تحدث في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتجاوز 63% وهذا أكبر رقم مشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كل التحية والتقدير للشعب المصري الذي شارك بفعالية في الانتخابات الرئاسية ".