مستمرون في التنمية.. أحمد موسى: أي إجراء اتخذه السيسي لمصلحة الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في كافة القطاعات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، :" الـ 100 مليون مصري لديهم طموحات للمستقبل وشاركوا بقوة في الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أي إجراء او قرار اتخذه السيسي يكون لمصلحة الوطن والشعب المصري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" السيسي نفذ مشروع حياة كريمة من اجل تحسين وجه الحياة في الريف المصري وتغيير حياة 60 مليون مصري للأفضل ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي عمل على القضاء على العشوائيات وقام برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والسيسي عمل على بناء الإنسان ".