شكرا.. أحمد موسى: الشعب المصري شارك في الانتخابات الرئاسية بالملايين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اسم رئيس الجمهورية اليوم، ويستمر معنا لمدة 6 سنوات مقبلة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، :" الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت مشاركة ضخمة من المصريين في كافة محافظات الجمهورية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نشكر الشعب المصري الذي شارك في الانتخابات الرئاسية بالملايين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الانتخابات الرئاسية من أجل الوطن لمواجهة التحديات والأطماع ، ومصر تنتقل إلى مرحلة جديدة بفضل رئيس قرر الانحياز للشعب في ثورة 30 يونيو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي ينحاز بشكل كامل لأبناء الشعب المصري ولم يفرق أبدا بين مصري ومصري وهو رئيس لكل المصريين ".