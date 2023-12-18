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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دستوري: المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

راضي عبد المعطي
راضي عبد المعطي

أكد راضي عبد المعطي أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي انتهت منذ أيام لها مذاق خاص لدى المصريين.

 

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وقال راضي عبد المعطي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   تجربة الانتخابات الرئاسية في مصر تُدرس ".

 

وأضاف راضي عبد المعطي:" الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت على سير العملية  الانتخابية بشكل كامل وتم تنفيذ كافة بنود ومواد القانون ".

 

وتابع راضي عبد المعطي :"  المصريون بالخارج سفراء الوطن وسطروا ملحمة في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة ".

 

وأكمل راضي عبد المعطي :" المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:" الشعب مدرك للتحديات وأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري ".

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