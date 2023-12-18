النتيجة النهاردة.. رشا مجدي: الشعب صنع ملحمة ديمقراطية بالمشاركة الكثيفة بالانتخابات الرئاسية

علقت الإعلامية رشا مجدي، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم .

وقالت رشا مجدي في برنامجها " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم بأكمله تابع المشهد الرائع الذي رصدناه في الانتخابات الرئاسية ورأينا حجم إقبال كبيرا من الشعب المصري بجميع اطيافه وفئاته".

وأضافت رشا مجدي:" رصدنا إقبالا كثيفا على اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية وهذا يدل على حرص المواطن على الإدلاء بصوته".

وتابعت رشا مجدي:" الشعب المصري صنع ملحمة ديمقراطية، وكافة المجهودات تكلل بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ".

وأكملت رشا مجدي :" الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر خامس انتخابات تعددية، وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين رئاسيين "، مضيفة:" الشعب يحدد مستقبله بالمشاركة الكثيفة التي لاحظناها في الانتخابات الرئاسية ".