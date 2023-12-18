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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النتيجة النهاردة.. رشا مجدي: الشعب صنع ملحمة ديمقراطية بالمشاركة الكثيفة بالانتخابات الرئاسية

رشا مجدي
رشا مجدي

علقت الإعلامية رشا مجدي، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم .

 

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

صدى البلد تعلن مفاجأة سارة للمشاهدين بشأن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وقالت رشا مجدي في برنامجها " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم بأكمله تابع المشهد الرائع الذي رصدناه في الانتخابات الرئاسية ورأينا حجم إقبال كبيرا من الشعب المصري بجميع اطيافه وفئاته".

 

وأضافت رشا مجدي:" رصدنا إقبالا كثيفا على اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية وهذا يدل على حرص المواطن على الإدلاء بصوته".

 

وتابعت رشا مجدي:" الشعب المصري صنع ملحمة ديمقراطية، وكافة المجهودات تكلل بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ".

 

وأكملت رشا مجدي :" الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر خامس انتخابات تعددية، وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين رئاسيين "، مضيفة:" الشعب يحدد مستقبله بالمشاركة الكثيفة التي لاحظناها في الانتخابات الرئاسية ".

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