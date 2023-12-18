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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدى البلد تعلن مفاجأة سارة للمشاهدين بشأن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وأن المشهد في الخارج، والداخل كان مميز والجميع كان في عرس انتخابي.

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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية

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محمد سلماوي: قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف الاستثنائية جريء

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات ستعلن اليوم الاثنين بعد الثانية ظهرًا نتيجة الانتخابات، وذلك في مؤتمر صحفي.

ولفتت إلي أن قناة صدى البلد، قدمت تغطية خاصة خلال الانتخابات الرئاسية بالكامل، وأن الانتخابات الرئاسية كانت تأتي بعد الأحداث في غزة وأن العالم بالكامل كان يتابع ما يحدث في مصر بالانتخابات الرئاسية.

وكشفت قناة صدى البلد، أن اليوم هناك تقدم تغطية خاصة، لمتابعة المؤتمر الصحفي، وإعلان النتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم تبدأ من الواحدة ظهرًا.

وفي بيان سابق، وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 528 مراسلا يمثلون 110 وسائل إعلام تنتمي إلى 33 دولة في أنحاء العالم، قاموا بمتابعة ميدانية واسعة لعملية سير الانتخابات، زاروا خلالها مئات اللجان ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه بحرية كما لم يرصد هؤلاء المراسلون أية مخالفات انتخابية ملموسة.

كما شاركت 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا.

وشاهد مراسلون لـ"رويترز" تولوا تغطية الانتخابات في القاهرة والجيزة والسويس والعريش على مدى أيام الانتخابات الثلاثة حشودا أمام مراكز الاقتراع.

 

الانتخابات الانتخابات الرئاسية صدى البلد قناة صدى الجيزة

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