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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك ستنشر في الجرائد الرسمية.


وأوضحت القناة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنها لم تتلق أي طعون على الانتخابات الرئاسية.
 

وفي بيان سابق، وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 528 مراسلا يمثلون 110 وسائل إعلام تنتمي إلى 33 دولة في أنحاء العالم، قاموا بمتابعة ميدانية واسعة لعملية سير الانتخابات، زاروا خلالها مئات اللجان ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه بحرية كما لم يرصد هؤلاء المراسلون أية مخالفات انتخابية ملموسة.

كما شاركت 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا.

وشاهد مراسلون لـ"رويترز" تولوا تغطية الانتخابات في القاهرة والجيزة والسويس والعريش على مدى أيام الانتخابات الثلاثة حشودا أمام مراكز الاقتراع.

 

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