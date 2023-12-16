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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد سلماوي: قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف الاستثنائية جريء

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب محمد سلماوي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف الاستثنائية قرار جريء،  خاصة أن مصر تواجه أزمة غير مسبوقة،  مثل مواجهة تهديدات باقتطاع أجزاء من سيناء،  وأشياء أخرى تضع مصر في موقف خطر.

 وتابع "سلماوي"، خلال  حواره  مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مصر إذا كانت غير حريصة على الانتخابات، فهكذا قامت بإجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى ان المشاركة السياسية في الانتخابات في ظل هذه الظروف ، يؤكد حرص المواطن المصري على المسار الديمقراطي.

 وأضاف أن جزء من تصويت المواطن المصري كان تصويتًا على الموقف المصري الوطني الخاص بمنع تصفية القضية الفلسطينية ، فالمواطن المصري  لم يكن يصوت فقط على اختيار الرئيس، ولكنه كان يصوت على  الحفاظ على الامن القومي، وسلامة الأراضي المصرية، ومنع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

ولفت إلى أن هناك غيابًا كاملاً  للأحزاب السياسية التي تزيد عن الـ100 حزب، ، معقبًا: "لولا الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكان الشعب المصري نسى وجود الأحزاب" ، مشيرًا إلى أن تواجد حزب الوفد لا يتناسب مع عراقته أو مقراته المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية أو حتى مع تاريخه.

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