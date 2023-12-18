أحمد موسى: السيسي حافظ على الوطن .. وهو رئيس لكل المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي ينحاز بشكل كامل لأبناء الشعب المصري ولم يفرق أبدا بين أي مصري وهو رئيس لكل المصريين .

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية وله مواقف تاريخية في الكثير من القضايا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" صناديق الانتخاب بتقول لرئيس مصر الـ 6 سنوات المقبلة في غاية الأهمية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اللي جاي هيكون أفضل للشعب المصري والشعب لابد أن يجني ثمار تعب السنوات الماضية والأزمات التي تعرضت لها مصر ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" الشعب المصري يحتاج إلى إجراءات وقرارات قوية كي يتمكن من مواجهة الأزمات "، مضيفا:" إحنا عملنا بنية تحتية ضخمة ونستكمل مشروعات التنمية في كافة القطاعات ".