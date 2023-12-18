أحمد موسى يوضح خطوات مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان اسم رئيس مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك كلمة للمستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في بداية المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ويقوم بتقديم المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، :" المستشار حازم بدوي سيعلن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية خارج وداخل مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المستشار حازم بدوي سوف يبلغنا بعدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات وعدد الأصوات الباطلة كما سيعلن نسبة الحضور ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يعلن أسم الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية ".