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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس السيسى يسير بالدولة نحو جمهورية واعدة ذات ريادة

النائبة نيفين حمدى،
النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزة بولاية ثالثة في الاتخابات الرئاسية 2024، تكون مدتها 6سنوات وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، متمنية له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وامال شعب مصر العظيم.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، ستكون بمثابة لحظة فارقة ونقطة انطلاق للشعب والدولة المصرية، ورسالة للعالم بأن المصريين جيمعاً توحدو خلف القائد والزعيم والاب عبد الفتاح السيسى، لاستكمال الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ونجاحه فى استعادة مكانة ودور مصر المحورى فى صيانة الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية، وصياغة مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

وأشادت النائبة نيفين حمدي، بمدى وعى ابناء الشعب المصرى وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار المشروعات والانجازات العملاقة التي لم تتحق الا في عهد الرئيس السيسي علي مدار فترات رئاسته للدولة المصرية، موجهة الشكر لكل مواطن شارك فى الانتخابات وكان حريص علي رسم مستقبل وطنه ومستقبل الاجيال جيلا بعد جيل.

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن ثقتها الكبيرة بأن الرئيس السيسى سيمضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

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