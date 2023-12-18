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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتفالات في شبرا.. مسيرة ضخمة بالسيارات ينظمها مستقبل وطن بمناسبة فوز الرئيس

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظم حزب مستقبل وطن بشبرا، مسيرة حاشدة للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد الثقة في الرئيس لولاية رئاسية ثالثة.

وجابت المسيرة شوارع حى شبرا، وسط أجواء من الفرح الغامر، حيث رفع المشاركين بالمسيرة صور الرئيس السيسي والأعلام المصرية وبث الاغانى الوطنية.

وشارك فى المسيرة النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

 

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عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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