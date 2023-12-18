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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج تعلن إرسال قوات إلى البحر الأحمر كجزء من قوة المهام الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، أنها سترسل قوات إلي البحر الأحمر للمشاركة في قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل حالياً، إن دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف.

وفي بيان قبل اجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي، قال أوستن: “نحن نقود قوة عمل متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية".

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وأضاف أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل قوي. وسنواصل تقديم الدعم لإسرائيل بالمعدات اللازمة حتى تتمكنوا من الدفاع عن البلاد”.

الحكومة النرويجية البحر الأحمر الولايات المتحدة إسرائيل

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