النرويج تعلن إرسال قوات إلى البحر الأحمر كجزء من قوة المهام الأمريكية

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، أنها سترسل قوات إلي البحر الأحمر للمشاركة في قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل حالياً، إن دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف.

وفي بيان قبل اجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي، قال أوستن: “نحن نقود قوة عمل متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية".

وأضاف أن "التزام أمريكا تجاه إسرائيل قوي. وسنواصل تقديم الدعم لإسرائيل بالمعدات اللازمة حتى تتمكنوا من الدفاع عن البلاد”.